表格：德国第二季GDP确认为较前季成长0.7%，较上年同期成长0.9%

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国GDP变动 13年第二季 13年第一季
较13年第一季 较12年第四季
GDP变动率 +0.7 0.0 (+0.1)
民间消费 +0.5 +0.2 (+0.8)
公共支出 +0.6 +0.1 (-0.1)
总资本支出 +1.9 -2.1
- 设备支出 +0.9 -2.1 (-0.6)
- 建筑投资 +2.6 -2.2 (-2.1)
出口 +2.2 -0.7 (-1.8)
进口 +2.0 -0.4 (-2.1)
13年第二季 13年第一季
较12年第二季 较12年第一季
GDP变动率(未经调整) +0.9 -1.6
GDP变动率(经调整) +0.5 -0.3
注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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