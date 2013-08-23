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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 14:29 BJT

表格：德国第二季GDP确认为较前季成长0.7%，较上年同期成长0.9%

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国GDP变动 13年第二季 13年第一季

较13年第一季 较12年第四季

GDP变动率 +0.7 0.0 (+0.1)

民间消费 +0.5 +0.2 (+0.8)

公共支出 +0.6 +0.1 (-0.1)

总资本支出 +1.9 -2.1

- 设备支出 +0.9 -2.1 (-0.6)

- 建筑投资 +2.6 -2.2 (-2.1)

出口 +2.2 -0.7 (-1.8)

进口 +2.0 -0.4 (-2.1)

13年第二季 13年第一季

较12年第二季 较12年第一季

GDP变动率(未经调整) +0.9 -1.6

GDP变动率(经调整) +0.5 -0.3

注:较前季数据经过季节和工作日因素调整.(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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