中国贸易：8月进出口很可能继续保持比较好的态势--商务部发言人

路透北京8月23日 - 中国商务部发言人沈丹阳周五表示，从今年8月份前两旬该部了解的情况看，8月的进出口很可能继续保持比较好的态势。

他是商务部例行发布会上做出上述表示的。

中国7月份进出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。支撑外贸回升的重要理由包括去年同期基数较低的技术性因素，以及大宗商品价格回升，美国经济向好等基本面因素。

数据显示，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经现企稳迹象。而对照8%的全年贸易增长目标，实现仍有难度。