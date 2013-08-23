中国贸易：8月进出口很可能继续保持比较好的态势--商务部发言人

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透北京8月23日 - 中国商务部发言人沈丹阳周五表示，从今年8月份前两旬该部了解的情况看，8月的进出口很可能继续保持比较好的态势。
他是商务部例行发布会上做出上述表示的。
中国7月份进出口数据双双回归正增长，让市场看到经济趋稳信号。支撑外贸回升的重要理由包括去年同期基数较低的技术性因素，以及大宗商品价格回升，美国经济向好等基本面因素。
数据显示，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。分析师认为，进口增速高于预期或显示出内需已经现企稳迹象。而对照8%的全年贸易增长目标，实现仍有难度。
商务部同日公布,今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。 (完) (发稿 宿泱韫 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。