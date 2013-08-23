表格：英国第二季GDP较前季增幅意外上修至0.7%，前值为上升0.6%

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
实质GDP数值如下(经季节调整,基期2009年=100,括弧内为先前估计值):
2013年第二季 2013年第一季 第二季预测值
较前季% 0.7 (0.6) 0.3 (0.3) 0.6
较上年同期% 1.5 (1.4) 0.3 (0.3) 1.4
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农业 1.7 (1.1) -4.9 (-5.6)
工业生产
矿业/采掘(含石油) 1.4 (1.5) -4.3 (-4.3)
制造业 0.7 (0.4) -0.6 (-0.9)
电力,燃气,水 -2.4 (-1.4) -0.8 (0.1)
供水,排污 2.3 (2.8) 2.5 (3.0)
总生产 0.6 (0.6) -0.8 (-0.9)
建筑业 1.4 (0.9) -0.5 (-1.0)
物流,旅店,餐饮 1.7 (1.5) 4.3 (4.0)
交通通讯 0.6 (0.6) 2.0 (2.0)
商业,服务和金融 0.6 (0.5) 1.6 (1.5)
政府及其它服务 持平 (0.1) 1.5 (1.6)
服务业总计 0.6 (0.6) 2.1 (2.1) (完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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