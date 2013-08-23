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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 11:08 BJT

东京汇市：美元兑日圆升至近三周高点，受助于美债收益率上涨

纽约         当日        今年来       2012年
                                    最新报价     上收市价       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                            
 欧元/美元                              1.3348       1.3354        -0.04        +1.17       1.3194
 美元/日圆                               98.93        98.71        +0.22       +14.05        86.74
 欧元/日圆                              132.03       131.82        +0.16       +15.35       114.46
 美元/瑞郎                              0.9243       0.9232        +0.12        +0.96       0.9155
 英镑/美元                              1.5587       1.5586        +0.01        -4.09       1.6251
 美元/加元                              1.0533       1.0515        +0.17        +6.17       0.9921
 澳元/美元                              0.9023       0.9006        +0.19       -13.18       1.0393
 新西兰元/美元                          0.7830       0.7827        +0.04        -5.47       0.8283
 澳元/日圆                              89.260       88.900        +0.40        -0.97       90.130
 新西兰元/日圆                          77.460       77.260        +0.26       -44.99      140.820
 英镑/日圆                              154.20       153.85        +0.23        +9.50       140.82
 澳元/新西兰元                          1.1513       1.1498        +0.13        -8.19       1.2540
                                                                                                  
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)

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