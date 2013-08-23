东京汇市：美元兑日圆升至近三周高点，受助于美债收益率上涨

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3348 1.3354 -0.04 +1.17 1.3194 美元/日圆 98.93 98.71 +0.22 +14.05 86.74 欧元/日圆 132.03 131.82 +0.16 +15.35 114.46 美元/瑞郎 0.9243 0.9232 +0.12 +0.96 0.9155 英镑/美元 1.5587 1.5586 +0.01 -4.09 1.6251 美元/加元 1.0533 1.0515 +0.17 +6.17 0.9921 澳元/美元 0.9023 0.9006 +0.19 -13.18 1.0393 新西兰元/美元 0.7830 0.7827 +0.04 -5.47 0.8283 澳元/日圆 89.260 88.900 +0.40 -0.97 90.130 新西兰元/日圆 77.460 77.260 +0.26 -44.99 140.820 英镑/日圆 154.20 153.85 +0.23 +9.50 140.82 澳元/新西兰元 1.1513 1.1498 +0.13 -8.19 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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