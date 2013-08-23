韩国股市：盘中上涨逾1%，因美欧数据亮丽

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透首尔8月23日 - 韩国股市在周五早盘中上涨逾1%，因美国和欧洲制造业数据乐观，然美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月可能缩减刺激的担忧抑制升势。
0210GMT时，韩股综合股价指数 升1.1%至1,870.16点，弹离日低1,854.67。
“市场对乐观的美国和欧洲数据做出回应；同时对印度和印尼的担忧有所缓解，”三星证券分析师Lim Soo-gyun表示。
三星电子 大涨2.7%，因外资低接买进，有望中止连五日跌势，并支撑大盘升势。
SK Hynix 升2.1%，LG显示器 亦涨2.3%。(完)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。