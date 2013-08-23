台湾债市：RP利率持平上日，市场预料下周月底效应和缓

路透台北8月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平上日。市场今日见单一寿险业赎回，但投信及其他寿险钱多不减，资金水位整体仍多，利率暂时仍持于近期底部。

市场人士指出，近来因公债买卖断市场交易急冻，交易商持券部位降无可降，令RP市场公债券源已几乎无可调度，多数证券商及票券商今日没有公债RP成交，多仰赖公司债RP与客户往来。

“今天丢钱的还是偏多，下周虽然是月底，有机会还是希望利率再往低档靠一下。”一位证券商交易员表示。

展望下周，交易员认为时序进入月底，将观察投信及寿险月底的赎回力道。但今年以来月底效应并不明显，交易商并不过份担心，认为资金下周有机会持续宽裕。他们指出，当前紧缩的资金效应一般都要等到季底才会发酵，下月月底/季底可持续观察。

下周宽松因素有周一台电公司债还本60亿台币；紧缩因素则有周三玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62%，大区间在0.60-0.63%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。