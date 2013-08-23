《汇市简讯》澳元兑美元反弹，亚洲市场冒险意愿上升

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
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* 亚洲股市上涨。其中日股日经指数涨2.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨逾1%
* 除日圆外亚洲货币大多数走高，但印尼卢比例外
* 人气改善扶助澳元兑美元从早盘低点0.9002反弹
* 澳元兑美元在0.9040/50区域遭遇强劲阻力
* 上述区域包含了昨日高点，以及0.9234至0.8932走势的38.2%回档位0.9047(完)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。