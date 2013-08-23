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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 11:19 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元反弹，亚洲市场冒险意愿上升

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* 亚洲股市上涨。其中日股日经指数涨2.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨逾1%

* 除日圆外亚洲货币大多数走高，但印尼卢比例外

* 人气改善扶助澳元兑美元从早盘低点0.9002反弹

* 澳元兑美元在0.9040/50区域遭遇强劲阻力

* 上述区域包含了昨日高点，以及0.9234至0.8932走势的38.2%回档位0.9047(完)

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