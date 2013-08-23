《汇市简讯》澳元兑美元反弹，亚洲市场冒险意愿上升

* 除日圆外亚洲货币大多数走高，但印尼卢比例外

* 澳元兑美元在0.9040/50区域遭遇强劲阻力

* 上述区域包含了昨日高点，以及0.9234至0.8932走势的38.2%回档位0.9047(完)