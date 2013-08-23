台湾债市：五年公债殖利率收于平盘附近，交易量持续冻结

* 五年公债方向难明

* 下周前半交易量恐仍低迷

* 下周10年新券102/10开盘利率或在1.7%附近

路透台北8月23日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周五收于平盘附近，本周累计则走高0.22基点。在下周10年新券102/10将开始发行前交易前夕，交易商已将重点转为关注新标的，场上五年公债交易人气不佳，今日只在平盘附近游走，难有表现。

市场交易人士指出，五年公债今日交易量持续偏低，市场退场观望气氛有增无减；下周上半周除美国部分经济数据外，亦没有重要事件，交易员预料市况将十分清淡，静待10年新券开始发行前交易。而以目前30年券102/9 今日成交在2.500%看来，10年新券开在1.7%附近机率较大。

〞现在就是等待，殖利率大概不会再动了，...搞不好要等到标债才会有反应。〞一本地证券商交易员说。

市场交易员指出，五年券的筹码优势暂时令该券脱离美债走势的影响，如果美债10年券仍持于2.9%附近波动，下周台湾五年债仍难有反应空间，大区间不脱1.10-1.20%。但如果美债站上3%以上且有较戏剧化的走势，仍不排除有机会再带动台债五年券随同反应。

美国五年期公债 是周四表现最差的公债券种之一，其收益率跳涨至1.70%，在周三美联储会议记录公布前为约1.55%。而指标10年期公债 收益率在美联储会议记录公布后上涨，且在隔夜市场一度升至2011年7月来最高2.936%。但亚洲盘殖利率再度回落。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/2 -0.18 1.1672 1.1634-1.1717 30.5

下周除10年新券开盘值得关注外，市场也关心类公债的台电公司债开标情形。交易员指今日投标的台电公司债反应并不热络，交易商下标利率偏高，显示利率走扬的预期心理仍浓，下周三公布最终得标利率仍将影响市场对债市利率的判断。

〞台电债如果标的高，公债10年券也低不到哪里去。〞一银行交易员称。

路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于周五(23日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.825-1.900%附近。

此外，市场部分交易商对下周四10年新券能否重新活络市况仍有疑虑。他们指出，由于10年券要到9月中才标售，届时与美国公开市场委员会(FOMC)举行9月会议仅有数天差距，在重大事件前市场操作将倾向保守谨慎，宁可待所有变数厘清再行进场。

10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日开始发行前交易。

年期 期别 收盘价

30 102/9 2.5000

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 没有成交

5 102/2 1.1672