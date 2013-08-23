企业结盟：中石油与印尼Pertamina可能入股艾克森美孚伊拉克油田--消息人士

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 中石油可能在伊拉克West Qurna油田入股25%
* 印尼Pertamina可能买下10%股权
* Pertamina将仍为该油田运营商
路透香港伦敦/8月22日 - 根据公司及行业人士等消息来源周四表示，中国和印尼将加入艾克森美孚 (Exxon Mobil)的伊拉克West Qurna-1油田开发项目，该项开发计划金额达500亿美元。
这些人士表示，有关把艾克森美孚在该油田的60%权益分配出去的各种可能性尚在讨论当中；但现阶段，预料中国最大油企中石油 将持有25%，印尼国营Pertamina将持有10%。
艾克森美孚仍将是该油田运营商，但持股可能降至25%。皇家荷兰/壳牌石油集团 将维持其现有的15%股份。West Qurna-1油田是伊拉克石油扩展计画核心项目。
中石油总裁汪东进周四证实正就参与伊拉克巨型油田West Qurna开发进行谈判，公司会按照市场规则和进展，按时对外公布，估计今年内或有答案。
而对印尼Pertamina而言，本案可能是其最大手笔海外收购案，而且是其自2003年之后首度进军伊拉克油气项目。
印尼经济统筹部长Hatta Rajasa3月时曾表示，Pertamina有兴趣收购此项目，正在讨论收购10-20%的股权。
艾克森美孚发言人对此不愿置评，Pertamina一位发言人士则表示并不知情。
去年艾克森美孚在与伊拉克政府发生合约争议后，打算出售其在West Qurna-1油田的60%股权。
Pertamina与伊拉克曾在2002年签署在伊拉克西部沙漠探勘石油的协议，但因伊拉克战争而从未开展。
Pertamina曾试图恢复该项协议，同时表示对其他油田的兴趣。(完)
(编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
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