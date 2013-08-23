美国个股：惠普拟展开收购，规模最高达15亿美元--CEO

**过往并购成效欠佳**

惠普有一套服务企业软硬件需求的业务，而这主要是通过以往数年的连串并购所建立的。惠普在2008年收购委外服务公司Electronic Data Systems、在2009年并购3Com、在2010年收购智能手机制造商Palm、数据储存软件及系统供应商3PAR、以及防护软件制造商ArcSight、在2011年收购巨量数据分析公司Autonomy。

惠特曼周三在财报电话会议上对分析师表示，过去几年中几项大型并购的整合过程好坏不一。

而且惠普的并购成效也不是全部都很好。惠普去年甚至得大幅减计EDS和Autonomy的价值，还指控它们会计纪录不实。

“我们将极为审慎且自律。我们会谨记Autonomy的教训，所以不必为此担心，”惠特曼在电话会议上称。“我们见到行业板块正出现大转变，毫无疑问，并购势将成为我们扭转公司局面的一部分。”

不过华尔街眼下担心的却是惠普的基本面。

惠普股价周四跳水12%，投资人对该公司利润率下滑感到不安，因为这代表惠普降价求售，惠普未来数年的前景也越发浑沌。(完)