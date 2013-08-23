港股业绩：百丽中期净利按年减3.35%，符合市场预估

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透香港8月23日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周五公布，中期净利按年减少3.35%，符合市场预估。
该公司收盘后于联交所公告，截至6月30日止六个月净利为21.67亿元人民币，路透调查七位分析师预估净利为21.7亿元；中期营业额按年增长11%至178亿元人民币。中期每股派发0.08元股息。
百丽首席执行官盛百椒在公告中说 ，“中国经济结构和成长模式正在艰难转型，前景存在若干不确定性，也使得消费者防御性储蓄倾向增强，未来一段时期，集团将继续加快中档品牌的事业部建设等工作。”
百丽今日收跌3.52%至10.42港元，今年迄今跌约38%，表现逊于大盘恒生指数 的约3.5%跌幅。
百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等，另外也是运动鞋品牌耐克(NIKE) 以及阿迪达斯 策略伙伴。竞争对手包括达芙妮,九兴控股 等。(完)
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(记者 赵红梅/李姗姗; 审校 张喜良)
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