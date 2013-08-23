中国债市动态：长债收益率跌幅明显，资金面改善缓和悲观情绪

路透北京8月23日 - 本周中国央行公开市场净投放规模放量，助力平抑流动性波动并提振周五早盘资金融出方积极性，受此带动银行间债市现券向暖，长债收益率跌幅更为明显，弥漫债市多日的悲观情绪进一步得到修正。

不过交易员指出，当前收益率回落或更多是技术性调整，市场心态能否持续和缓尚待观察下周公开市场操作情况。

路透周四报导引述消息人士称，中国五大国有银行已向央行上报大额同业存单(NCD)方案，首批最早有望在9月面世，在NCD试点初期，将以3-6个月短期限产品为主，定价参考SHIBOR。

受此消息推动，早盘SHIBOR基准的利率互换曾一度被推升近10个基点(bp)，不过之后有所回落，但仍高于上日水平。

对于今日现券市况，上海一银行交易员认为，收益率在脉冲式的上行后，存在技术性回调的需求，“可能还是前期(券价)跌的凶，现在修复一下估值。多方情绪是有所恢复，但能不能持续可能还得看下周公开市场。”

下周二(27日)公开市场又将有800亿元三年期央票到期，央行是否还将进行续做？如果续做，量价如何？都是市场关注的重点。央行上周一续做755亿元人民币三年期央行票据，利率3.50%，大幅低于同期二级市场水平。

而针对早盘IRS的波动，交易员分析，首批NCD即将面世的消息刺激了市场情绪。“大家情绪激动，如果NCD发行是和SHIBOR挂钩的话，那么现在被低估的SHIBOR可能寻找定位。”