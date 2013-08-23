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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 18:04 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月23日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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鞍山钢铁      60        20     9  8/23-8/26簿记建档  工商银行   AAA      8/27     8/28 
                                                     光大银行   
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)       
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中油金鸿天然气  5       2      12   8/26簿记建档    民生银行   A+       8/27      8/28
输送有限公司                                              
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华能集团        70     40      12   8/26簿记建档    中国银行   AAA      8/28      8/29
                                                    建设银行      
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江南化工        9       4.5    12   8/27簿记建档    兴业银行   AA-      8/28       8/29
 
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康美药业        20      10     12   8/27簿记建档    工商银行   AA+      8/28      8/29
                                         
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深圳华强        25      15     6    8/27簿记建档    招商银行   AA       8/29      8/30
集团                                                农业银行 
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獐子岛          4       4      12   8/27簿记建档    招商银行   AA-      8/28      8/29 
 
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国泰君安证券    120     35      3   8/27招标        建设银行   AAA      8/28      8/29
                                                    交通银行等       
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山东岚桥        10       3     12   8/27簿记建档    南京银行   AA-      8/28      8/29
工贸集团                                                   
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TCL集团         60      17     12   推迟发行        国开行     AA       --        --
                                         进出口行         
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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*山东钢铁     38         33     3   8/30-9/2簿记建档 工商银行    AAA       9/3     9/4
集团                                                 光大银行
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新华都        25         10     5   8/27簿记建档     兴业银行    AA        8/28    8/29
实业集团
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吉视传媒      10        5       5   8/28簿记建档     兴业银行    AA        8/29    8/30
 
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河南水利      10        10      5   8/28簿记建档     浦发银行    AA        8/30    9/2
投资集团 
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重庆西永微    42        20     5    8/29簿记建档     中国银行    AA+       9/2     9/3
电子产业园区
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重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行       光大银行    AA-        --      --
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云南投资控股   5         5      5     推迟发行       中信银行    AA+        --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行       广发银行    AA         --      --
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广东粤电集团  30        30      5     推迟发行       工商银行    AAA        --      --
                                                     农业银行
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滨化股份      15        3       5     推迟发行       招商银行    AA         --      --
 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 吴芳；审校 丁淑琴)

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