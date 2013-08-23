《热点透视》金融市场走势扰乱欧洲主要央行大计

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 蔡美珍

路透伦敦8月22日 - 各大央行希望维持政策宽松，但一再遭到金融市场扰乱。决策官员没办法对这些趋势视而不见太久。

目前协助经济复苏的主要金融助力是偏低的借贷成本及汇率，低借贷成本鼓励支出，低汇率则提振出口。欧盟执委会的欧元区货币情势指数反映了这两个因素，以历史水准来看，目前指数虽属宽松，但已是一年半以来最紧水准。若以范围更大的高盛 “金融情势指数”来看，从5月初到8月15日这段期间，欧元区指数紧缩0.5%，英国紧缩0.6%。

讽刺的是，这股金融情势的逆风，是因为经济表现改善而引发。由于预期国内生产总值(GDP)成长率将趋于正常，非常规货币政策将减少，10年期德国及英国公债收益率从5月初以来已经劲升三分之二，分别升至1.9%及2.75%。欧洲及英国的较短期利率也双双上扬。利率上涨终将推升消费者及企业的借贷成本。

经济成长前景转佳也提振了欧元及英镑汇率。英镑贸易加权指数本周升至七个月高位，3月以来已上涨5%。欧元的类似汇率指标同期间升值3%，升至六个月高位。

投资人说变就变，所以如果见到不是显示经济微幅成长的讯号，汇率和利率都可能改变方向。而各大央行一向标榜自己不把短期市场波动放在心上，也不会立刻对金融环境难度加大有所回应。