中国汇市：人民币早盘微跌，资本持续流入中国外盘动荡影响有限

* 即期早盘随中间价微跌

* 客盘结汇稍重，短期料继续在6.12一线盘整

* 近期境内人民币汇率受外部市场影响不大

路透北京8月23日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价微幅走弱，因国际美元走势偏强。不过交易员表示，人民币跌幅在客盘结汇下收窄，预计短期还会在6.12元附近阻力位盘整。

而得益于中国政策经济面的支撑，资本仍料持续流入，亚太汇市等外部市场的动荡对境内市场影响料有限。

“基本上升到6.11上方就会有大的购汇，跌到6.125左右又会有比较大的结汇。”华北一股份行外汇交易员说，如无意外，后期即期在这个区间还会盘整一段时间。

他认为，近期美元走强、亚太汇市挫低对于境内人民币影响不大，因中国有足够的政策工具应对，而且近期的经济数据也都很好，资本在未来一段时间内应该还会保持流入的状态。

中国商务部周五公布，今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。

北京时间12:31，人民币兑美元即期报6.1217元，上日收报6.1211元。今日人民币兑美元中间价 为6.1710元，上日中间价为6.1698元。

东京汇市美元兑日圆周五触及近三周高点，受助于本周美债收益率(殖利率)上涨，以及日股上扬。此前企业调查显示全球经济正在复苏中。

在美国QE(量化宽松)退出预期罩顶下，近期亚洲已持续出现资本流出大潮。不过，对于外汇占款连两月负增长的中国而言，虽然下半年资本流出压力不减，但整体风险料仍可控。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2450/00，上日尾盘为6.2450。

北京时间12:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1146/71元，上一交易日尾盘报6.1138元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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