日本金融：6月末大型银行的公债持仓降至三年低位--央行数据

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透东京8月23日 - 日本央行周五公布的数据显示，日本大型银行持有的政府公债仓位在6月末降至2010年3月来最低，这表明央行促使银行增加借贷的努力可能初见成效。
根据数据，截至6月底，日本大型银行持有85.86万亿(兆)日圆(8,707.5亿美元)的日本公债，较此前一个月减少7.4%。
日本央行一直试图推动银行业者减持公债，转而买进外国股票等风险较高资产。央行还希望银行卖出债券，将资金用于增加借贷。
“银行借贷规模正在增加，但考虑到他们对外国股票的持仓也出现下滑，因此现在还不能说央行希望看到的银行投资组合再平衡已完全走上正轨，”瑞穗证券的高级债市策略师Teruyoshi Saotome说。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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