《全球市场》亚洲股市受经济数据提振走高，美联储缩减措施忧虑仍存

美元兑日圆 上涨0.3%至98.96，稍早在EBS交易平台触及99.10日圆的8月5日来最高位。欧元兑美元 下滑约0.1%，至1.3349。

期铜 小涨0.1%至每吨7,330美元，受助于中国制造业数据。数据显示，中国的需求或将回升。

现货金 小跌至每盎司1,376.41美元，本周可能录得微小跌幅。金价还受到中国PMI数据的支撑，但同时受压于全球乐观经济数据以及美联储将很快缩减刺激措施的预期。