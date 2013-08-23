《全球市场》亚洲股市受经济数据提振走高，美联储缩减措施忧虑仍存

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
美元兑日圆 上涨0.3%至98.96，稍早在EBS交易平台触及99.10日圆的8月5日来最高位。欧元兑美元 下滑约0.1%，至1.3349。
期铜 小涨0.1%至每吨7,330美元，受助于中国制造业数据。数据显示，中国的需求或将回升。
现货金 小跌至每盎司1,376.41美元，本周可能录得微小跌幅。金价还受到中国PMI数据的支撑，但同时受压于全球乐观经济数据以及美联储将很快缩减刺激措施的预期。
布兰特原油期货 上升0.3%至每桶110.18美元。中东及北非地区政治紧张局势升级本周一直支撑油价，即便有报导称利比亚一些港口准备好出口原油，缓解了供应担忧。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。