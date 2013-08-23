离岸人民币：易方达推出一支RQFII债券基金，集中投资信用债

路透香港8月23日 - 香港易方达资产管理公司称，已推出一支RQFII（人民币合格境外机构投资者）债券基金，集中投资信用债。

易方达在一份声明中称，于8月22日正式推出的易方达人民币中国内地纯债基金，以全债券配置为标的，集中投资于BBB-级以上的高信用评级债券，RQFII额度为10亿元。

声明并称，基金的特点是有三种货币给投资者者作申购及赎回之用，其中包括人民币、港币及美元，并拟每月派息。