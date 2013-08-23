离岸人民币：易方达推出一支RQFII债券基金，集中投资信用债

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透香港8月23日 - 香港易方达资产管理公司称，已推出一支RQFII（人民币合格境外机构投资者）债券基金，集中投资信用债。
易方达在一份声明中称，于8月22日正式推出的易方达人民币中国内地纯债基金，以全债券配置为标的，集中投资于BBB-级以上的高信用评级债券，RQFII额度为10亿元。
声明并称，基金的特点是有三种货币给投资者者作申购及赎回之用，其中包括人民币、港币及美元，并拟每月派息。
易方达为最早一批推出RQFII基金的资产管理公司，上月再获国家外汇管理局批出28亿元额度，累计RQFII额度达187亿元。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。