《美国股市焦点》Nasdaq系统瘫痪后，恢复过程缓慢但谨慎有序

周四的停摆将给White充分理由推动3月时提出的新规范，这些新规定将可能要求交易所、清算所及特定“黑池”交易管道采取更多可靠步骤，以避免系统中断。

如果这些规范被采纳的话，将取代现行监管模式。目前交易所仰赖所谓的“自动检讨原则”，来处理安全及系统稳定性的问题。

但去年发生数起受瞩目的软体问题之后，SEC立即做出新规范的提议。

但是包括Nasdaq及纽约证交所母公司纽约-泛欧交易所集团 在内，交易所以诸多考量为由不愿改变。

SEC后来同意延长该项提议的研议时间，实际上等同延后此项提议。但在周四的意外发生之后，White说她将推动完成此项改革。(完) (编译 白云/蔡美珍/戴素萍/李婷仪 审校 侯向明/石冠兰)