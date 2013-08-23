中股业绩：宝钢股份上半年实现净利37亿元，同比下降61%

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透上海8月23日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周五稍晚公布，上半年实现净利润37亿元人民币，同比下降61%。因去年同期得益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产和股权一次性收益。
据中报，上半年该公司实现营收961亿元，同比下降1.84%；每股收益0.22元。
上半年宝钢共完成铁产量1,100万吨，钢产量1,141万吨，商品坯材销量1,107.8万吨。
宝钢股份周五收报4.03元，过去三个月累计下跌17.61%。（完） (发稿 林琦/乔艳红; 审校 张喜良)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。