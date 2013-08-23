重发-《中国信用市场观察》部际协调机制有望抑制信用扩张

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作者 徐永

路透上海8月23日 - 中国酝酿多年的金融监管协调部际联席会议本周甫一公布，即面临银监会和证监会在银行理财对接资管计划方面的协调命题。不过困扰中国金融体系多年的非信贷融资类业务快速扩张的局面，仍有望通过这种跨部门跨市场联席机制得到控制。

而一旦银行理财、同业业务及各种通道业务等非信贷信用投放渠道被抑制，商业银行资产端准备金、信贷、债券等大类资产的配置结构，也有望得到调整，从而提升标准化债券的发展空间。

当然这也有赖于监管部门合作控制影子银行及国内债务风险的决心，金融监管协调讨论并试行多年，不过长效机制一直未建立，此次是首次确立中国央行的召集人地位并制度化运行。

国务院本周同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局，必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。

而本周有关银行理财对接资管计划是否属于非标争议一事，也进一步凸显部际协调的重要性。

本周一，中国证监会发布《关于为资产管理计划份额提供转让服务的通知》，证券公司、基金管理公司及其专门从事资产管理业务的子公司，可以申请将其依法设立并存续的资产管理计划份额，通过交易所在投资者之间转让。

这无疑打开了其变身标准化债权资产的想象空间。而根据银监会8号文的规定，非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，一旦资管份额可以在交易所交易，按此规定将不是非标。

由于8号文对非标有相关比例控制，而近两年以来券商资管、基金子公司又是重要的银行理财融资类业务通道，一旦被认定为标准化，8号文的比例控制将有失守风险。

欲浏览2011年来券商资管业务规模增速情况，请点选 link.reuters.com/tyx52v

为此，坊间传闻本周银监会创新部亦给主要商业银行窗口指导，明确理财对接券商资管，基金子公司等模式均为非标。

这在市场及机构成员之间已经引起了巨大争议，事实上近年来类似事件颇多，料两大监管部门也将面临协调，联席机制制度化运作后如何处理备受期待。

**多管齐下控制信用扩张**

值得注意的是，本周监管层在控制信用扩张方面的利好还不仅如此，信托贷款的信息也将全面纳入金融信息信息基础数据库。除此之外，央行表示，委托贷款业务也会尽快纳入数据库。

央行6月份以来在货币市场采取紧平衡措施，敦促金融机构去杠杆，不过首先遭到压缩的是债券和票据类资产，信托贷款和委托贷款并未出现下降，或许是央行决心将此两项纳入数据库的重要原因。

欲浏览今年社会融资规模中债券，信托贷款等细项分类新增情况，请点选 link.reuters.com/hez52v

监管层多管旗下的举措，料将遏制非标类的全社会信用投放，有利于6月份以来增速放缓的信用债供给增加。

更重要的是，如果信用投放得到控制，央行采取流动性偏紧政策防范系统性金融风险的必要性将降低，央行传导给债市的信号也将不至于因流动性长短难以平衡而致预期略显混乱。

本周债券市场，10年国债收益率因一度创两年新高，而吸引配置资金陆续进场，后半周收益率出现回落，市场情绪亦有缓和。

不过配置资金受资金成本提高影响，对收益率要求已提高，料收益率短暂回落后将进入观望对峙，继续回落空间将受到限制。

而中低等级的信用债，尽管8月初评级下调的高峰期已过，但风险释放未到完成时，因前期利率债大幅调整时，其相对调整幅度较小，后期存在补跌可能。

另外，信用债市场目前出现了两个相反方向控制信用风险的势头，显示发行人还本付息压力仍然较大。

受前期私募债江南阀门发行人成功提前回购影响，目前不少发行人也在探讨提前回购的可能性，由于并没有法规明文禁止发行人在二级市场上自行回购所发行债券，未来提前回购批量出现并非绝无可能。

与提前回购相对，则是永续债的可能发行，路透IFR此前曾报导招商局可能发行永续中票，后被证实转为普通中票，不过本周消息层面还是不断传出其他公司可能发行永续中票来试探监管层的态度。