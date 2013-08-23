国际油市：布兰特原油升至110美元上方，因全球经济前景似有好转

“全球需求前景好得多了，而那是推动中长期油价的力量，”CMC Markets悉尼首席市场策略师Michael McCarthy称。

0508GMT，布兰特原油10月合约 上涨0.37美元，报每桶110.27美元，但在上周劲扬2%后，本周周线或近持平。

美国原油期货 涨升0.13美元，至105.16美元，但周线或下滑2%，因迹象显示企业正积极将石油转向美国原油期货合约交割地--库欣。

正面的全球经济数据加上中东地缘政治形势紧绷，都支撑了油价。交易商持续密切关注埃及情势，及利比亚主要港口的出口状况。(完)

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