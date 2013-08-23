国际油市：布兰特原油升至110美元上方，因全球经济前景似有好转

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
“全球需求前景好得多了，而那是推动中长期油价的力量，”CMC Markets悉尼首席市场策略师Michael McCarthy称。
0508GMT，布兰特原油10月合约 上涨0.37美元，报每桶110.27美元，但在上周劲扬2%后，本周周线或近持平。
美国原油期货 涨升0.13美元，至105.16美元，但周线或下滑2%，因迹象显示企业正积极将石油转向美国原油期货合约交割地--库欣。
正面的全球经济数据加上中东地缘政治形势紧绷，都支撑了油价。交易商持续密切关注埃及情势，及利比亚主要港口的出口状况。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 隋芬)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。