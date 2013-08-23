印尼经济：政府宣布成套政策措施来降低进口并促进投资

路透雅加达8月23日 - 东南亚最大经济体印尼周五宣布成套政策措施，降低进口并促进对劳动密集型产业的投资，以提振本国信心。

印尼经济统筹部长Hatta Rajasa称，政府将提高高端汽车的进口关税，减少石油进口，并对在农业和金属行业的投资提供税惠。

财政部长Chatib Basri表示，这项新的财政方案将不会导致预算赤字与国内生产总值(GDP)之比今年超过2.38%。