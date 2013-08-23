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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 13:55 BJT

印尼经济：政府宣布成套政策措施来降低进口并促进投资

路透雅加达8月23日 - 东南亚最大经济体印尼周五宣布成套政策措施，降低进口并促进对劳动密集型产业的投资，以提振本国信心。

印尼经济统筹部长Hatta Rajasa称，政府将提高高端汽车的进口关税，减少石油进口，并对在农业和金属行业的投资提供税惠。

财政部长Chatib Basri表示，这项新的财政方案将不会导致预算赤字与国内生产总值(GDP)之比今年超过2.38%。

受到第二季经常帐赤字高于预期等负面经济消息拖累，本周稍早，印尼卢比 和印尼股市重挫。(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)

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