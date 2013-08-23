印尼经济：政府宣布成套政策措施来降低进口并促进投资

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透雅加达8月23日 - 东南亚最大经济体印尼周五宣布成套政策措施，降低进口并促进对劳动密集型产业的投资，以提振本国信心。
印尼经济统筹部长Hatta Rajasa称，政府将提高高端汽车的进口关税，减少石油进口，并对在农业和金属行业的投资提供税惠。
财政部长Chatib Basri表示，这项新的财政方案将不会导致预算赤字与国内生产总值(GDP)之比今年超过2.38%。
受到第二季经常帐赤字高于预期等负面经济消息拖累，本周稍早，印尼卢比 和印尼股市重挫。(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。