中国新债：今年第三期200亿元铁道债将于下周一招标，期限七年

路透上海8月23日 - 中国铁路总公司周五公告称，将于下周一(26日)招标发行今年第三期铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，期限七年，招标利率区间为4.20%-5.20%。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本期债招标方式为单一利率(荷兰式)招标，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级公司综合评定，发行人主体信用等级和本期债信用等级均为AAA。

该债将于下周一上午10:00-11:00招标，发行日为8月27日(下周二)，联合主承销商为国开证券、安信证券、招商证券、华泰联合证券、西南证券和中金公司，其中国开证券为牵头主承销商。

今年已发行铁道债招标细节如下：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%

100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35%

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。