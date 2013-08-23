《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月19日-23日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周振荡回落0.1%，周五收于6.1210元，继续在6.12元 一线盘整。周初时结购汇双方需求均有放大，日交易额较之此前明显上升，其后有所萎缩。 从客盘结构看，多数时间仍以净结汇为主，但在6.12元下方时有大额购汇出现，令该价位的 盘整一时还难以结束。在越来越多的乐观经济数据鼓舞下，人民币升值预期也在日趋明朗。 公开市场操作: * 中国央行公开市场当周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以 缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下 行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。 市场人士指出，当前经济已现走 稳迹象，货币政策目标更为关注如何防范金融风险，尽管未来一段时间资金面的不确定因素 较多，政策放松的可能性也不大，而为保持流动性的基本稳定，央行会在资金收紧之时提供 必要但有控制的扶助。 债市: * 银行间市场现券收益率当周冲高回落。周初在一级市场新债招标结果与二级市场联动 影响下，10年国债收益率一度创近两年新高，然在周三招标的10年期国债结果好于预期的带 动下，市场悲观情绪有所修复，机构买气复苏，再加上流动性尚可亦形成一定支撑，中长端 品种收益率领跌，短端品种则基本持稳。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周续涨，因受临近月末信贷规模调整，以及周初资金面仍紧 等影响。不过因近日流动性紧张态势稍缓，加之转贴利率已升至除6月下旬“非常时期”外 的阶段高位，不排除资金稳定情况下，下周或稳中有降。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌0.53%。在上周五爆出光大证券 自 营乌龙交易并引发市场大幅震荡后，本周股指总体趋稳，在经济基本面向好及资金面偏紧的 双向挤压下，大盘呈窄幅波动走势，周五收报2,057.458点。 期市: * 上海期铜当周在52,000-53,000元一线震荡整理，尽管PMI等中国经济数据正面提振金 属市场的信心，但美联储收紧货币政策的忧虑挥之不去，新兴市场货币出现资金流出迹象亦 利空铜价，沪铜主力1312合约 周五收报52,690元，当周累计下跌0.83%。 黄金: * 上海黄金期货当周小幅震荡上扬。全球最大黄金ETF的持仓量增加提振市场人气，但 美国经济数据强劲令市场愈发忧虑美联储将很快收缩刺激举措，推高美元和美债收益率，从 而令金价升势受限。上海黄金期货主力1312合约 当周上涨1.03%，报每克274.75元 。(完) (整理 林琦/边竞/李然/丁琦/李宏薇/吴芳; 审校 张喜良)