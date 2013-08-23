汽车厂商藉赛车游戏促进现实营销

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国科隆8月22日 - 当新款奥迪RS7跑车在布拉格市中心的查理大桥上行驶速度超过130公里时，扰流器会自动弹出，产生足够的下压力，以确保轮胎更能抓紧地面。

游戏《极限竞速5》中的画面给人以不安的现实感觉，这要特别归功于帮助驾驶员控制车辆的力反馈转向轮胎。

这款即将推出的微软 Xbox One游戏也是软件开发商和汽车行业互惠关系的例证之一。双方共同将游戏迷们从今天的年轻消费者打造成将来的汽车买家。

即使很多玩家现在或许还买不起车，大众汽车 旗下的奥迪仍是该游戏的赞助商，因为可以通过游戏获得玩家未来的品牌忠诚度。而且奥迪也非常清楚，不只是年轻人喜欢玩赛车游戏。

“不只是打动年轻人，游戏中的奥迪也在打动我们的核心目标群体。和影片的直叙不同，游戏是互动的，故事并非提前设定好。”大众汽车国际植入式广告负责人Kai Mensing说道。

日产汽车 是索尼 PlayStation赛车游戏《Gran Turismo》的合作伙伴。

“我们向你提供全方位的赛车手体验。”日产汽车欧洲市场总经理Gareth Dunsmore说道，并指出2011年GT学院冠军Lucas Ordonez获得了参加真实的利曼24小时竞赛机会。(完)