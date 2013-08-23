东京汇市：美元/日圆触及近三周高位，美债收益率上升提供支撑

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3337 1.3354 -0.13 +1.08 1.3194 美元/日圆 99.07 98.71 +0.36 +14.21 86.74 欧元/日圆 132.10 131.82 +0.21 +15.41 114.46 美元/瑞郎 0.9247 0.9232 +0.16 +1.00 0.9155 英镑/美元 1.5576 1.5586 -0.06 -4.15 1.6251 美元/加元 1.0553 1.0515 +0.36 +6.37 0.9921 澳元/美元 0.8995 0.9006 -0.12 -13.45 1.0393 新西兰元/美元 0.7805 0.7827 -0.28 -5.77 0.8283 澳元/日圆 89.090 88.900 +0.21 -1.15 90.130 新西兰元/日圆 77.300 77.260 +0.05 -45.11 140.820 英镑/日圆 154.27 153.85 +0.27 +9.55 140.82 澳元/新西兰元 1.1517 1.1498 +0.17 -8.16 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以 此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)