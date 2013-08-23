《汇市简讯》欧洲开盘：新兴市场得到喘息

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
0607GMT
* 美元/日圆上涨0.22%，欧元/日圆升0.35%，欧元/美元跌0.10%，美债10年券收益率报2.89%
* 美元/印尼卢比涨0.28%，美元兑印度卢比持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.65%，但上海股市跌1.24%
* 继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大
* 印尼周五宣布成套政策措施，降低进口并促进对劳动密集型产业的投资 。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。