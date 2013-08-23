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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：新兴市场得到喘息

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* 美元/日圆上涨0.22%，欧元/日圆升0.35%，欧元/美元跌0.10%，美债10年券收益率报2.89%

* 美元/印尼卢比涨0.28%，美元兑印度卢比持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.65%，但上海股市跌1.24%

* 继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大

* 印尼周五宣布成套政策措施，降低进口并促进对劳动密集型产业的投资 。(完)

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