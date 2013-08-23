韩国股市：收高1.1%中止连五跌，科技股及造船股劲升

路透首尔8月23日 - 韩国股市周五收高，尾随亚股涨势，中止连续五日跌势，科技股及造船股劲升，因美国及欧元区数据暗示全球经济改善。

造船股现代重工 及大宇造船 分别劲升3.6%及4.2%，因周四公布强劲的欧元区及中国数据后，市场看好造船股获利增强。(完)