韩国股市：收高1.1%中止连五跌，科技股及造船股劲升

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透首尔8月23日 - 韩国股市周五收高，尾随亚股涨势，中止连续五日跌势，科技股及造船股劲升，因美国及欧元区数据暗示全球经济改善。
综合股价指数 收高1.1%，报1,870.16点，结束8月16日以来的跌势。
科技龙头股三星电子 大涨3.2%，抵销前五天的3.4%跌幅。
造船股现代重工 及大宇造船 分别劲升3.6%及4.2%，因周四公布强劲的欧元区及中国数据后，市场看好造船股获利增强。(完)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。