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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 14:23 BJT

韩国股市：收高1.1%中止连五跌，科技股及造船股劲升

路透首尔8月23日 - 韩国股市周五收高，尾随亚股涨势，中止连续五日跌势，科技股及造船股劲升，因美国及欧元区数据暗示全球经济改善。

综合股价指数 收高1.1%，报1,870.16点，结束8月16日以来的跌势。

科技龙头股三星电子 大涨3.2%，抵销前五天的3.4%跌幅。

造船股现代重工 及大宇造船 分别劲升3.6%及4.2%，因周四公布强劲的欧元区及中国数据后，市场看好造船股获利增强。(完)

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