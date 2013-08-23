《台湾金融市场一周展望》QE再度拖累本周股汇债齐偏空，9月FOMC会议前料以区间震荡为主

* 美国QE退场传在即冲击台湾股汇债

* 9月中FOMC会议前，台股料区间震荡

* 台债殖利率走高致追价意愿薄弱、成交量能萎缩

* 月底出口商消化抛汇卖压，台币进入箱型区间整理

* 货市月底效应可望安然度过，短率料持稳低位

记者 詹静宜

路透台北8月23日 - 随着美国本周释出的经济数据持续向好，以及美国联邦储邦理事会(美联储/FED)官员连番喊话支持量化宽松(QE)退场，更加巩固市场对美国9月开始缩减购债的预期，本周台湾股汇债受此拖累联袂偏空测试关键价位，市场普遍预估下周股汇债回归区间震荡的可能性较高。

市场交易人士普遍预估，台湾股汇债经过本周震荡探底后，下周震荡整理的机会较高，其中台股加权指数 在跌破年线后出现反弹，下周主要区间料在7,800-8,000点间狭幅震荡；汇市则因下周消化出口商月底抛汇卖压，实质交投有望暂稳在29.95-30.10的区间整理；至于债市则因殖利率飙高致追价意愿薄弱、交易量能急冻，短线待10年新券发行前交易带动市场交易量能。

台新投顾董事长吴火生认为，美国QE退场对台湾股汇市有两项制约包括跟美股及亚洲股汇市的连动，其中美股表现将影响外资进出，随着9月缩减购债的预期提高，推估9月17-18日美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议之前，台股指数将会维持年线7,800-季线8,000点间狭幅整理，待不确定因素暂告一段落，台股才有望利空出尽。

“不管是鹰派还是鸽派都支持要缩减，9月一定缩减购债，只是缩减多或少。”他说。

吴火生指出，依照非农就业数据每个月大概增加20万人左右，明年4月失业率会降到7%，2015年2月降到6.5%，符合贝南克曾提到失业率到7%，QE要完全停止，降到6.5%要考虑升息，目前FED每个月购债规模为850亿美元，推估美国从9月开始每月减购100亿美元，减到明年4月刚好完全停止。

他并预估称，9月中旬FOMC会议如果确定缩减购债的话，股市就会开始利空出尽，若只缩减100亿美元的话，股市已经完全反应利空，所以一定会开始上涨。

QE喊退二度迫使台股跌破年线，吴火生表示，美联储主席贝南克首度释出可能缩减规模的消息后，台股已连两度跌破年线，一次是从5/22的高点8,439点跌了一个月来到6/25的7,663点，首度跌破年线支撑，第二次则是周四第二度破年线关卡。周五则反弹收扬0.75%报7,873.31点。

富兰克林华美投资研究部副总黄世洽表示，在市场提前反应美国QE退场等消息下，预期未来几周全球市场交投将较为清淡，台股短线反弹后仍以区间震荡为主。

保德信投信投资长余睿明亦分析称，由于现阶段盘面并无明显利多，以及除权息旺季大盘照例会受压制情况下，预期第三季台股将呈现区间震荡，若加权指数接近7,800点会是较佳加码点，待年底各界开始对明年展望进行预估时，比较有机会展开波段行情。

台湾金管会新任主委曾铭宗周四表示，对美国QE退场有三个观察，包括第一代表美国经济稳健成长，第二退场是采缓步、逐渐退场，第三退场又不代表升息，对台湾市场算是短空长多。

美国达拉斯联储总裁费希尔周四表示，即便美国制造业及其他企业的经营状况受到了宽松货币政策的提振，但美国经济依然可以禁受住美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减资产购买刺激计划所带来的冲击。

美国周四公布的行业报告显示，美国8月制造业活动在8月升温至五个月高位，因就业增长且新订单扩张速度为1月来最快。

美国上周初请失业金人数守在近六年低点附近，且美国8月制造业活动亦上升，这均暗示经济复苏脚步越来越坚定。劳动部周四公布数据显示，美国一周初请失业金人数增加1.3万人至33.6万，略高于分析师预期。

**台债市场追价意愿薄弱致成交量萎缩**

台湾公债市场本周以来交易清淡，除了周三突来的台风假打断交易连续性外，在下周四(29日)10年新券102/10将启动发行前交易之际，交易商认为五年公债102/2 不再具有交易价值，交易因而进入冷冻期。

本周美国经济数据及美国联邦储邦理事会(美联储/FED)官员的谈话，再度巩固市场对QE即将于9月开始退场的预期，令美国指标10年公债 在2.9%附近徘徊。然台湾五年债102/2本周因交投不够热络，殖利率扬升脚步落后美债甚多，但下周10年新券开始发行前交易，因没有借券的包袱，市场认为开盘利率将往上测试。

下周美国有较多经济数据的公布，交易员表示，如果美国经济数据没有出乎市场意料转弱，美债10年券有机会持续往3.0%附近测试，这也令五年券殖利率下周区间估在1.13-1.2%。

“现在情况比较复杂，但10年新券开盘看起来就是1.7%起跳跑不掉。”一本地证券商交易员称。

交易员表示，在10年新券启动交易前，下周上半周五年债102/2及10年债102/6 交易量将持续低落，不过在价格上仍有机会随着美债走势而波动。

下周下半周则有周三台电公司债的标售结果出炉，以及周四102/10新券的发行前交易启动。

交易员指出，下半周除了参考美债走势外，台电公司债的标售结果也会影响10年新券的开盘利率。如果台电10年债符合市场预期落在1.825-1.900%间，10年新券殖利率上行空间也将受限。

路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于周五(23日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.825-1.900%附近。

**台币汇率料箱型区间整理**

针对下周汇市，汇银人士表示，市场将持续自美国耐久财订单、消费者信心指数等经济数据，寻求对美联储可能在9月开始削减购债规模预期的支持。惟无论从本周新兴市场货币贬值、美债殖利率弹升等幅度观察，已相当反映了对9月起QE缓步退场的预期，因此下周台币兑美元实质交投应该会在29.950-30.050箱型区间内整理。

一本地银行交易主管认为，即使美国10年公债殖利率 即将触及3.0%大关，让对美国货币政策具高度敏感性的新兴市场资产承受庞大抛售压力，不过由于过去两年台湾央行总裁彭淮南将QE产生的国际热钱阻挡在外，现在资金反向退潮，自然对台币也无法产生明显影响。

“台湾安啦，现在才是老彭发挥功力的时候。”他说。

且由于下周接近月底，也是出口商例行卖汇作帐的时刻。交易员普遍认为，此将抵销外资卖超台股、资金汇出的力道。

他们指出，台币兑美元应该还是会在30.0价位附近盘整，若新兴市场货币进一步出现较大贬值幅度，台湾央行也不排除会出手阻贬，预料在30.10就会有明显支撑。

**月底短率仍可望持稳低位**

货币市场方面，本周因现金股利持续入帐，而拆出需求持续低迷，令银行间资金去化不易、资金水位偏高，短率持于当前区间低位，加以资金转进商业本票市场，令短票利率亦略往区间低位靠拢。

展望下周，市场人士指出，下周即将迈入月底，而以目前整体市场资金宽裕的情况来看，本次月底因素应该不明显，加以8月底并不会影响银行资本适足率计算，大多数本土银行间仍持续承作跨月拆款，料月底短率仍将维持在区间低位不变。

下周货币市场虽有月底资金紧缩因素，市场普遍预估月底银行间隔夜拆款利率仍以0.385-0.388%为主，30天期短票利率主要落在0.65-0.66%，料持稳于区间低位。