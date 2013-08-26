台湾货币市场：8月26日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透台北8月26日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,729.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期1兆(万亿)3,435.45亿台币 ：
08/27 4,209.50亿台币
08/28 1,608.00亿台币
08/29 3,927.30亿台币
08/30 905.15亿台币
09/02 2,059.50亿台币
09/03 726.00亿台币
--国库券到期300亿台币
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编