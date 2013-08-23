《美国经济分析》低通胀魔咒可能拖累美联储行动计划

“目前我们正处于未知的领域，实很难参透当前的通胀形势，”约翰霍普金斯大学经济学教授Laurence Ball指出。

但至少通胀似乎不再放缓。商务部4-6月的核心通胀年率均持稳于1.2%，劳工部的通胀指标7月则小幅上升。

这使外界更有信心，相信物价将加速上涨。

伦敦Capital Economics经济分析师Paul Dales表示，“如果闲置产能造成的影响如此之巨，那么我们早该处于通缩中了，”Dales预计今年底前通胀将呈现明显转高的迹象。

民众仍预期未来物价会上扬，或许这是经济迟滞并未进一步推低通胀的原因之一。那使得一些企业想涨价就较为容易。

虽然这可能为联储提供了一种缓冲，使经济不致陷入通缩；但也呈现出一项风险，就是薪资和物价增长长期迟滞，可能打压通胀预期。

一些数据暂时显示有朝此方向发展的趋势。克利夫兰联邦储备银行汇编的数据显示，自2007年左右，外界对未来通胀的预期已逐渐降低。

“这是大家所普遍担忧的，”美国银行美林首席美国经济分析师Ethan Harris说。(完) (编译 洪曦/田建华/王翔琼/张若琪 审校 李婷仪)