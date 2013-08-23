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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 14:46 BJT

日本债市：公债追随美债走软，日央行缩减购债亦令投资者失望

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.110%      +0.0    0.110%
 五年期公债                            0.305%      +1.5    0.290%
 10年期公债                            0.765%      +2.0    0.745%
 20年期公债                            1.705%      +1.5    1.690%
 30年期公债                            1.815%      +1.0    1.805%
 10年期公债期   <0#JGB:>               143.71     -0.22    143.93
 货                                                      
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                              
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIARY
CN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EUR
CN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/T
CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN/
CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-C
MN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUBM
K=>

 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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