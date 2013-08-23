日本债市：公债追随美债走软，日央行缩减购债亦令投资者失望

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.110% +0.0 0.110% 五年期公债 0.305% +1.5 0.290% 10年期公债 0.765% +2.0 0.745% 20年期公债 1.705% +1.5 1.690% 30年期公债 1.815% +1.0 1.805% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.71 -0.22 143.93 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIARY CN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EUR CN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB/ CN] 伦敦美债 东京美债 [US/T CN] 日本公债市场 中国债市 [CN/ CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-C MN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBM K=> (编译 戴素萍 审校 石冠兰)