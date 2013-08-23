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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 16:09 BJT

台湾数据：7月工业生产指数年增2.07%至历年次高，结束连五个月衰退

路透台北8月23日 - 台湾经济部周五公布，7月工业生产指数较上年同期增2.07%，结束此前连续五个月衰退。上月修正为年衰退0.4%。

经济部在新闻稿中指出，7月工业生产指数为105.83，为历年来次高，仅次于2011年3月的107.42。

经济部称，制造业主要行业7月份生产以基本金属业较上年同月增加11.56%最多，化学材料业增加6.66%次之，汽车及其零件业、电子零组件业分别增加5.46%、4.68%，电脑电子产品及光学制品业则减少14.00%，机械设备业也减少9.38%。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为 here (记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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