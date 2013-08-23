重发-台湾央行：共发行2,387.75亿台币存单，发行余额增10.5亿

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
(重发以跟上红条)
路透台北8月23日 - 台湾央行周五公布，今日共发行2,387.75亿台币存单。若相较存单到期金额2,377.25亿，存单发行余额增10.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,325.75
91天期 0.93 48.00
182天期 1.05 14.00
央行周二共发行3,300.6亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,341亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负47亿台币，累计超额准备为1,426亿，加计前期1%的超额准备为2,801亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。