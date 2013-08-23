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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 16:58 BJT

重发-台湾央行：共发行2,387.75亿台币存单，发行余额增10.5亿

(重发以跟上红条)

路透台北8月23日 - 台湾央行周五公布，今日共发行2,387.75亿台币存单。若相较存单到期金额2,377.25亿，存单发行余额增10.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,325.75

91天期 0.93 48.00

182天期 1.05 14.00

央行周二共发行3,300.6亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,341亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负47亿台币，累计超额准备为1,426亿，加计前期1%的超额准备为2,801亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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