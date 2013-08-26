中国公开市场：本周可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海8月26日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天和14天，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。

中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

据路透计算，本周公开市场将有1,020亿元人民币央票到期，及640亿元逆回购到期,合计到期资金投放380亿元。

其中包括明日将有800亿元三年期央票到期，央行会否维持续发操作及续发规模及利率均备受市场关注。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)