中国票据市场：转贴利率本周续涨，资金面若平稳下周或稳中有降

路透上海8月23日 - 受临近月末信贷规模调整，以及周初资金面仍紧等影响，中国票据市场转贴利率本周续涨。不过因近日银行间市场流动性紧张态势稍缓，加之转贴利率已升至除6月下旬“非常时期”外的阶段高位，不排除资金稳定情况下，下周或稳中有降。

上海一银行交易员称，转贴价格“这周整体是上涨的，主要是受资金面影响，信贷(规模调整因素)当然也有，综合作用吧。”

她并透露，目前六个月左右的票据，转贴成交价格在年息6.4%-6.5%左右，属于除6月下旬外的高位。因此，下周若资金面恢复平稳，高价格会吸引一些收票需求入场，价格有望稳中有降。

今年6月下旬，银行间市场一度出现回购利率飞涨的流动性困局，同期转贴利率也随之飙升，其中三个月左右票据价格攀至年息13%-14%附近，六个月品种则在10%左右，长短期限利率出现倒挂。

华南一银行交易员补充说，银行在经过6月资金困局后，对票据资产和负债期限配置上更加谨慎，短期资金配长票的行为，较前此明显收敛。在此心态下，周初资金面的一度趋紧，拉动转贴价格走升。

至于下周，该交易员也表示，按正常情况来看，处于阶段高位的转贴利率已经开始显现吸引力，加之不少机构在本周已基本完成信贷规模调整，下周再向上攀升的可能性不大。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.2555/6.0415 6.3585/6.1205 6.7776/6.4625

上周五 6.1234/5.9375 6.2198/6.0259 6.6076/6.3753

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变动 +13.21bp/+10.40bp +13.87bp/+9.46bp +17.00bp/+8.72bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.8998%，较上周五上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。