中国股市：沪综指续收跌，招行启动配股加重市场不安情绪

路透上海8月23日 - 中国股市沪综指周五继续小幅收跌。分析师指出，招商银行 启动配股筹资逾300亿元，对大盘资金面有不小压力；而且不少投资者担忧周五证监会例行新闻会或有利空消息出台，因此大盘走势偏弱，午后跌幅一度近2%，尾市逢低买盘令股指扳回大多跌幅。

沪综指 收报2,057.458点，跌9.666点，或0.47%，日内最大跌幅为1.83%；本周沪综指累计下跌0.53%，终结此前的四周连涨势头。上海A股今日成交额为944亿元人民币，前一个交易日为758亿元。

“大盘本来走势就比较弱，而招行配股对银行股有不小拖累，”浙商证券策略分析师王伟俊指出。

招商银行 周五启动A+H配股方案，每股配股价9.29元，预计总募资额不超过350亿元，其中在A股市场筹资总额不超过287亿元。

招行A股收跌3.21%，报10.56元；上证银行股指数 收跌1.35%。

分析师还指出，A股股指下午曾经有一波快速下探，不过业内并没有听到什么实质利空，可能只是市场忧虑情绪的一种渲泻。