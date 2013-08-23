版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 17:00 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增30.65亿台币，再创逾半年高位

路透台北8月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增30.65亿台币，为连续第六周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,341亿台币。上周存单发行量净增71.95亿台币。

央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/19 3,384.10 3,387.15 +3.05

8/20 1,277.50 1,288.00 +10.50

8/22 3,294.00 3,300.60 +6.60

8/23 2,377.25 2,387.75 +10.50

--------------------------------------------------

总计 10,332.85 10,363.50 +30.65

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/19 127.00 74.00

8/20 47.00 15.00

8/22 89.00 25.00

8/23 48.00 14.00

------------------------------------------------

总计 311.00 128.00 (完)

(记者 詹静宜；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐