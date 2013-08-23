《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增30.65亿台币，再创逾半年高位

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透台北8月23日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增30.65亿台币，为连续第六周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,341亿台币。上周存单发行量净增71.95亿台币。
央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/19 3,384.10 3,387.15 +3.05
8/20 1,277.50 1,288.00 +10.50
8/22 3,294.00 3,300.60 +6.60
8/23 2,377.25 2,387.75 +10.50
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总计 10,332.85 10,363.50 +30.65
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/19 127.00 74.00
8/20 47.00 15.00
8/22 89.00 25.00
8/23 48.00 14.00
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总计 311.00 128.00 (完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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