中国期市：豆油和菜油连续四日收低，高库存压力令油脂延续弱势

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,690 0.23 244,116 黄金(au) 1312 274.75 0.77 124,494 螺纹钢 (rb) 1401 3,817 1.06 1,553,756 橡胶 (ru) 1401 20,295 2.79 202,370 大商所 豆粕 (m) 1401 3,423 0.06 1,849,642 豆油 (y) 1401 7,078 -0.37 807,920 焦炭 (j) 1401 1,640 2.12 267,560 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,931 -1.00 563,630 棉花 (cf) 1401 19,780 0.18 64,316 中金所 沪深300(if) 1309 2,279.2 -1.21 88,383 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。