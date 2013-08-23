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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 17:51 BJT

中国期市：豆油和菜油连续四日收低，高库存压力令油脂延续弱势

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,690      0.23      244,116 
         黄金(au)     1312     274.75      0.77      124,494 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,817      1.06    1,553,756 
         橡胶 (ru)    1401     20,295      2.79      202,370 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,423      0.06    1,849,642 
         豆油 (y)     1401      7,078     -0.37      807,920 
         焦炭 (j)     1401      1,640      2.12      267,560 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,931     -1.00      563,630 
         棉花 (cf)    1401     19,780      0.18       64,316 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,279.2     -1.21       88,383 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)

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