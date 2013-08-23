中国期市：豆油和菜油连续四日收低，高库存压力令油脂延续弱势

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,690 0.23 244,116 黄金(au) 1312 274.75 0.77 124,494 螺纹钢 (rb) 1401 3,817 1.06 1,553,756 橡胶 (ru) 1401 20,295 2.79 202,370 大商所 豆粕 (m) 1401 3,423 0.06 1,849,642 豆油 (y) 1401 7,078 -0.37 807,920 焦炭 (j) 1401 1,640 2.12 267,560 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,931 -1.00 563,630 棉花 (cf) 1401 19,780 0.18 64,316 中金所 沪深300(if) 1309 2,279.2 -1.21 88,383 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)