版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 23日 星期五 15:13 BJT

标题新闻：丹麦8月消费者信心指数从上月的3.7点升至5.9点，高于路透预估的4.0点--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐