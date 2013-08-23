《技术分析》中国股市沪综指重心持续下移，后市料续向淡

作者 曾祥进

路透北京8月23日电 - 中国股市沪综指 本周在光大证券乌龙事件背景下，多头力图通过营造震荡反弹维稳，但技术面显示，沪指受5日均线压制明显，成交量能亦逐步萎缩，前期箱型形态顶部2,060点附近的技术性支撑最终仍被打破，大盘重心持续下移，后市走势料继续向淡；中线看，大盘已运行接近中级反弹结束的时间周期临界点，亦在逐步酝酿新一轮跌势。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/kuz52v)

沪指周初依靠权重股护盘低开高走，但随后数个交易日均盘中上攻乏力，成交量渐次萎缩，人气明显趋淡，无法有效凝聚做多动量。周五盘中出现大幅跳水走势冲击强烈，短线回落空间进一步打开。

均线系统显示，大盘受阻于5日均线压力明显，且10日均线已扭转此前一个月的上行态势转而掉头下行，进一步构成对股指的压制，周五沪指一度击穿20日和30日均线，试探性向下突破，虽回收其上，但两线的技术支撑已明显削弱。

从成交量看，沪市本周呈现出震荡缩量，下跌放量的态势，弱势特征明显，久盘必跌的惯性走势终难以避免，此前反弹过程中积累的获利卖压仍有反复释放的要求。

技术指标方面， 日KDJ（随机指标）继续下落至弱势区域，RSI（相对强弱指数）亦结束横向波动下行；位于2,054点的BOLL（布林通道）中轨盘中被击穿，预示股指短线下跌空间开始打开，料后市股指难改震荡回落走势，重试2,000点下方的几率大大上升。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/muz52v)

沪综指本周结束此前四连涨转而下跌，周K线连续第二周出现较长上影，显示上档抛压沉重，5周均线2,043点已被盘中击穿，下周难成有效支撑，一旦再度破位则将引发更多抛压。此外大盘自6月底以来的反弹走势已持续八周，接近一个中期反弹周期的时间之窗，若结束将开启新一轮中级下跌走势。