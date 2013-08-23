韩国债市：公债价格上涨，因外资逢低承接

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透首尔8月23日 - 韩国公债价格周五上涨，扳回上日跌幅，因境外投资者逢低承接，但公债收益率(殖利率)几无变动，市场投资者等待下周公布的月末经济数据。
指标10年期公债收益率 微跌1个基点至3.72%，9月三年期公债期货 收高0.10，报105.58。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.58 105.48
10年期公债收益率 3.72% 3.73%
五年期公债收益率 3.33% 3.35%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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