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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 15:22 BJT

韩国债市：公债价格上涨，因外资逢低承接

路透首尔8月23日 - 韩国公债价格周五上涨，扳回上日跌幅，因境外投资者逢低承接，但公债收益率(殖利率)几无变动，市场投资者等待下周公布的月末经济数据。

指标10年期公债收益率 微跌1个基点至3.72%，9月三年期公债期货 收高0.10，报105.58。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.58 105.48

10年期公债收益率 3.72% 3.73%

五年期公债收益率 3.33% 3.35%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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