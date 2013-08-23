台湾汇市：台币兑美元微幅收升结束连三贬，随新兴市场货币反弹

路透台北8月23日 - 台币兑美元 周五收盘微幅升值7.4分，结束连三日收贬格局。交易员表示，今日新兴市场货币跌深反弹，外资在台股也结束连续六个交易日卖超，使得台币随着主要竞争对手韩元走升，尾盘央行照例进场调节，维持台币动态稳定走势。

展望下周汇市，汇银人士表示，市场将持续自美国耐久财订单、消费者信心指数等经济数据，寻求对美联储可能在9月开始削减购债规模预期的支持。惟无论从本周新兴市场货币贬值、美债殖利率弹升等幅度观察，已相当反应了对9月起QE缓步退场的预期，因此下周台币兑美元实质交投应该会在29.950-30.050箱型区间内整理。

“QE(量化宽松)退场的预期基本已反映在价格上，接下来要大幅变动不易。”一位外商银行交易员说。

纵然下周新兴市场货币又开始动荡，但对台币影响程度料相对有限。一本地银行交易主管认为，即使美国10年公债殖利率 往3.0%大关迈进，让对美国货币政策具高度敏感性的新兴市场资产承受庞大抛售压力，不过由于过去两年台湾央行总裁彭淮南将QE产生的国际热钱阻挡在外，现在资金反向退潮，自然对台币也无法产生明显影响。

“台湾安啦，现在才是老彭发挥功力的时候。”他说。

且由于下周接近月底，也是出口商例行卖汇作帐的时刻。交易员普遍认为，此将抵销外资可能重启自新兴市场退场而卖超台股、汇出资金的力道。

他们指出，台币兑美元应该还是会在30.0价位附近盘整，若新兴市场货币进一步出现较大贬值幅度，台湾央行也不排除会出手阻贬，预料在30.10就会有明显支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，受新兴市场货币跌深反弹带动，海外法人看升台币幅度稍稍扩大，美元/台币指标一个月期报在-0.055/-0.035，上日在-0.035/-0.020。尾盘报价 来到29.905/29.920左右，上日收在29.930附近。

台股 周五收高0.75%，报7,873.31点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为买超7.28亿台币，结束连六日卖超；上交易日为卖超106.67亿台币。

下周全球重要数据及事件：

周一美国耐久财订单、台湾央行公布7月M2年增率。

周二美国消费者信心指数。

周四美国GDP年增率、一周初请失业金人数、巴西央行公布利率决议。

周五美国个人消费支出物价指数。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公司 30.053 30.127 29.955-30.120 30.120 6.21 7.05

元太外汇经纪公司 30.042 30.110 29.967-30.100 30.100 3.37 4.10

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