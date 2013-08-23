美国个股：伊坎计划9月与苹果执行长库克商谈股票回购规模一事

路透旧金山8月22日 - 维权股东伊坎(Carl Icahn)周四称，他已与苹果 执行长库克(Tim Cook)再度对话，并准备在下月共同聚餐时与之进行更长时间的讨论，商议苹果股票回购的规模。

伊坎上周在Twitter上透露，他持有了大量的苹果股份，并敦促公司扩大股票回购规模，因而引发市场轰动。苹果已经是市场上股票回购规模最大的公司之一。

这桩消息的透露，以及他如何认为苹果股票被低谷的一番评论，令苹果股价在8月13日劲扬5%。

不过，周四尾盘苹果股价持稳于501.11美元附近，之前Nasdaq市场因技术故障，场内证券暂停交易两个多小时。

交易暂停期间伊坎在Twitter上只是说他与库克计划在下月进行一场面对面的促膝谈心，除此外并未透露其它。

“与Tim谈话。计划9月共同聚餐。Tim相信股票回购有好处，并正在这样做。将要讨论的是回购的规模，”这位亿万富翁周四在Twitter上说，但没有给予解释。

苹果公司没有回应置评的要求。4月该公司屈服于华尔街的压力，表示将在2015年底前向股东返还1,000亿美元--为先前留出金额的两倍。返还的方法一方面是提高派息，同时还将股票回购规模扩大五倍达到600亿美元，为同类公司中规模最大。

作为这项计划的一部分，苹果在6月当季回购了价值逾160亿美元的股票，回购规模高于分析师原先的预期。(完)