美国个股：伊坎计划9月与苹果执行长库克商谈股票回购规模一事

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透旧金山8月22日 - 维权股东伊坎(Carl Icahn)周四称，他已与苹果 执行长库克(Tim Cook)再度对话，并准备在下月共同聚餐时与之进行更长时间的讨论，商议苹果股票回购的规模。
伊坎上周在Twitter上透露，他持有了大量的苹果股份，并敦促公司扩大股票回购规模，因而引发市场轰动。苹果已经是市场上股票回购规模最大的公司之一。
这桩消息的透露，以及他如何认为苹果股票被低谷的一番评论，令苹果股价在8月13日劲扬5%。
不过，周四尾盘苹果股价持稳于501.11美元附近，之前Nasdaq市场因技术故障，场内证券暂停交易两个多小时。
交易暂停期间伊坎在Twitter上只是说他与库克计划在下月进行一场面对面的促膝谈心，除此外并未透露其它。
“与Tim谈话。计划9月共同聚餐。Tim相信股票回购有好处，并正在这样做。将要讨论的是回购的规模，”这位亿万富翁周四在Twitter上说，但没有给予解释。
苹果公司没有回应置评的要求。4月该公司屈服于华尔街的压力，表示将在2015年底前向股东返还1,000亿美元--为先前留出金额的两倍。返还的方法一方面是提高派息，同时还将股票回购规模扩大五倍达到600亿美元，为同类公司中规模最大。
作为这项计划的一部分，苹果在6月当季回购了价值逾160亿美元的股票，回购规模高于分析师原先的预期。(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。
* 美元指数在四个半月低点附近游走 * 美元看来仍脆弱 * 英镑准备迎来英国政府正式启动退欧 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二脱离数月低点，“特朗普交易”所带来的提振效果如今已经消散。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 “显然，美元正在对美国总统特朗普可能无法推进立法议程的担忧做出反应，因为特朗普的医保法案推进失败，至少现在是如此，”巴克莱驻新加坡外汇和利率策略主管Mitul Kotecha称。 “对于特朗普能否推动其刺激政策通过，市场有疑虑，并且还对几周前刚看到的美国经济增长强劲的迹象也有疑虑，”他称。“美元这样的反应并不意外。” 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.212。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 下滑0.1%至110.605，隔