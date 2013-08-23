路透基点：嘉华国际附属企业再融资案规模扩大至33亿港元--RLPC

路透香港8月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，K Wah Financial Services的25亿港元再融资案的规模扩大至33亿港元。该公司是嘉华国际的全资附属公司。

中银香港、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行，各自承贷5亿港元。

另有11家银行加入，其中上海浦东发展银行承贷2.4亿港元，交通银行、中国工商银行澳门分行、三井住友银行及永亨银行分别承贷2亿港元。

东亚银行、兆丰国际商业银行分别承贷1.7亿港元，富邦银行(香港)和台北富邦银行各承贷8,500万港元，共计1.7亿港元。

瑞穗实业银行承贷1.5亿港元，上海商业储蓄银行承贷1亿港元。

一如此前报导，这笔融资平分为两部分，一为三年期循环信贷，另一部分为五年期子弹式贷款，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码125个基点及175个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，获得牵头行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为167个基点和197个基点，费用分别为125个基点及108个基点。

承贷2-2.99亿港元者，获得主办行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为163个基点和193个基点，费用分别为114个基点及90个基点。

承贷1-1.99亿港元者，获得安排行头衔，三年期及五年期贷款的综合收益分别为160个基点和190个基点，费用分别为105个基点及75个基点。