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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 15:49 BJT

全球金市：金价几无变动，市场愈发忧虑美联储将很快缩减刺激举措

交易员称，截止周五，香港金价较伦敦现货金升水降至每盎司约4美元，上周为升水5美元。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1375.76 0.52 +0.04 -17.84

现货银 23.06 -0.05 -0.22 -23.84

现货铂金 1535.74 -0.76 -0.05 0.05

现货钯金 752.47 0.97 +0.13 8.74

COMEX期金 1375.60 4.80 +0.35 -17.91 16424

COMEX期银 23.07 0.04 +0.15 -23.88 6820

汇率

欧元/美元 1.3342

美元/日圆 98.96

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/郑茵 审校 高琦/李婷仪)

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