全球金市：金价几无变动，市场愈发忧虑美联储将很快缩减刺激举措

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
交易员称，截止周五，香港金价较伦敦现货金升水降至每盎司约4美元，上周为升水5美元。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1375.76 0.52 +0.04 -17.84
现货银 23.06 -0.05 -0.22 -23.84
现货铂金 1535.74 -0.76 -0.05 0.05
现货钯金 752.47 0.97 +0.13 8.74
COMEX期金 1375.60 4.80 +0.35 -17.91 16424
COMEX期银 23.07 0.04 +0.15 -23.88 6820
汇率
欧元/美元 1.3342
美元/日圆 98.96
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/郑茵 审校 高琦/李婷仪)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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