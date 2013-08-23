欧洲汇市：瑞郎下滑，美债收益率攀升提振美元走势

《香港已公布新股发行上市日程表》--3月28日
路透香港3月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银 美林和浦银国
尽管如此，分析师指出，美联储明确承诺，即使经济稳定且美联储缩减买债，美联储仍将长期维持宽松政策，这个因素可能抑制美元走势。
“在此同时，欧洲央行的前瞻性指引是为了压低二线国家市场收益率，但(奥地利籍欧洲央行委员)诺沃特尼表示，如果欧元区经济一如预期回温，将不会降息，”Karpowitz指出。
他表示，瑞郎兑欧元可能持续在1.23-1.24区间，欧元区宏观经济数据强劲，支持欧元在较高水准。
0704GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%，报0.9242。
瑞郎兑欧元大致持平，报1.2333。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透香港3月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *3/28-31 国泰君安 10.4 164.7 15.84 4/11 国泰君安国际 、高盛、美银 美林和浦银国
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9 -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4 -2.9 -3.6 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季 本
路透上海3月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券波动仍甚微，中金所国债期货窄幅震荡中略偏弱；而由于对跨季后的短期资金面相对乐观，IRS（利率互换）跌幅较为明显，达4-5个基点（bp），一级市场国开新债由于在下月缴款，整体需求亦相当强劲。