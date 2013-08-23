欧洲汇市：瑞郎下滑，美债收益率攀升提振美元走势

中国债市动态：期现货继续整固IRS跌幅明显，国开新债需求强劲

路透上海3月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券波动仍甚微，中金所国债期货窄幅震荡中略偏弱；而由于对跨季后的短期资金面相对乐观，IRS（利率互换）跌幅较为明显，达4-5个基点（bp），一级市场国开新债由于在下月缴款，整体需求亦相当强劲。