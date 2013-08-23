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市场报道 | 2013年 8月 23日 星期五 15:35 BJT

欧洲汇市：瑞郎下滑，美债收益率攀升提振美元走势

尽管如此，分析师指出，美联储明确承诺，即使经济稳定且美联储缩减买债，美联储仍将长期维持宽松政策，这个因素可能抑制美元走势。

“在此同时，欧洲央行的前瞻性指引是为了压低二线国家市场收益率，但(奥地利籍欧洲央行委员)诺沃特尼表示，如果欧元区经济一如预期回温，将不会降息，”Karpowitz指出。

他表示，瑞郎兑欧元可能持续在1.23-1.24区间，欧元区宏观经济数据强劲，支持欧元在较高水准。

0704GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.1%，报0.9242。

瑞郎兑欧元大致持平，报1.2333。(完)

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