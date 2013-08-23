中国债市：Shibor基准利率互换涨幅明显，受同业存单酝酿推出消息影响

路透上海8月23日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五走势现分化，回购利率基准IRS变化不大，而以Shibor为基准的IRS则涨幅明显，受有关同业定期存单（NCD）酝酿推出消息的影响。

交易员指出，由于目前直接以Shibor定价的产品不多，因此市场多认为Shibor的定价水平有所低估，而一旦未来NCD与Shibor挂钩，后者可能将向上修正，这一预期导致Shibor基准IRS被推升。

“Shibor（基准IRS）最高上了超过10个（基）点，现在回来不少了，大概7个点左右吧，”上海一银行交易员称。

他指出，现在Shibor缺乏真实的产品背景，如果NCD推出，用Shibor作为参考去融资，目前的水平可能存在低估，IRS报价因而做出一定修正；不过由于NCD还未正式推出，具体方案尚未明确，Shibor基准IRS的上行空间暂有限。

中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

上述交易员认为，尽管资金面稍显缓和，但月末临近，货币市场利率未现明显下行，而且市场仍在观望下周到期的三年央票是否会续做，回购利率基准IRS暂难有走低动力。

中国银行间资金市场周五短期资金供给较上日明显增加，导致主要回购利率 中的隔夜品种进一步下行，但七天加权利率持稳，14天期则略有反弹。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1225/4.2150 4.0638/4.1525 4.1242/4.2125 4.2379/4.3300 4.2640/4.5340

上日 4.0987/4.1987 4.0590/4.1440 4.1133/4.1933 4.2143/4.3060 4.2275/4.5275

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变化 +0.0238/+0.0163 +0.0048/+0.0085 +0.0109/+0.0192 +0.0236+0.0240 +0.0365/+0.0065

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。