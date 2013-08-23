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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 15:49 BJT

亚洲橡胶：强劲数据提振东京期胶涨至近三个月高点，但获利了结抑制涨幅

曼谷一交易员称，“强劲的数据激励投资者开设投机性仓位，但是小资金投资者获利了结清仓，在周末前避免风险，从而压制胶价进一步升高。”

周四公布的企业调查显示，全球经济改善，中美两国制造业活动在数个月高位，欧元区数据也好于预期。

交易商称日本橡胶库存下滑，也助TOCOM胶价一臂之力。

日本橡胶贸易协会周五公布的数据显示，截至8月10日，日本港口生胶库存为7,571吨，降至1月20日以来最低。

新加坡商品交易所9月近月橡胶合约 最新报243.0美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 杜明霞)

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