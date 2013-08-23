亚洲橡胶：强劲数据提振东京期胶涨至近三个月高点，但获利了结抑制涨幅

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
曼谷一交易员称，“强劲的数据激励投资者开设投机性仓位，但是小资金投资者获利了结清仓，在周末前避免风险，从而压制胶价进一步升高。”
周四公布的企业调查显示，全球经济改善，中美两国制造业活动在数个月高位，欧元区数据也好于预期。
交易商称日本橡胶库存下滑，也助TOCOM胶价一臂之力。
日本橡胶贸易协会周五公布的数据显示，截至8月10日，日本港口生胶库存为7,571吨，降至1月20日以来最低。
新加坡商品交易所9月近月橡胶合约 最新报243.0美分，上涨0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 杜明霞)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。